"هلال جدة" تُنظم محاضرة عن "الإسعافات الأولية" لثانوية علي بن أبي طالب

زار فريق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة وفريق التطوع، اليوم الاثنين، ثانوية علي بن أبي طالب للبنين بالمحافظة.
ونظم الفريق محاضرة لمنسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين؛ لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة الشائع حدوثها في المدارس، والتدريب العملي على كيفية التعامل معها وضرورة الإبلاغ عن الحالات الإسعافية التي تقع بالمدارس -لا قدر الله.
وذلك عبر التواصل مباشرة مع عمليات الهيئة على رقم الطوارئ "997" أو تطبيق "أسعفني" وتمكين الفرق الطبية والإسعافية وتسهيل مهامهم داخل المدارس للاستفادة من الوقت لإنقاذ المصاب.
يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة محاضرات سفير الحياة للإسعافات الأولية لنشر الوعي الإسعافي المتمثل في كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية قبل وصول عربة الإسعاف.