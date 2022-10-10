"هلال جدة" تُنظم محاضرة عن "الإسعافات الأولية" لثانوية علي بن أبي طالب

ونظم الفريق محاضرة لمنسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين؛ لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة الشائع حدوثها في المدارس، والتدريب العملي على كيفية التعامل معها وضرورة الإبلاغ عن الحالات الإسعافية التي تقع بالمدارس -لا قدر الله.