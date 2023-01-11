"صحة حائل" تنظّم ندوة عن "الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة"

نظّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، اليوم الأربعاء؛ ندوة عن "الإجراءات التنظيمية والعلمية للأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة"، في القاعة التعليمية بمستشفى "سلامات".
وتهدف الندوة إلى التعريف بآليات التعامل مع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وإطلاع المختصين على استراتيجية العمل ببرنامج الأدوية المخدرة الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء.
وتضمنت إلقاء نظرة عامة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة، ومعرفة التركيبة الدوائية والفرق بين المخدر والمؤثر العقلي، والتحديثات الجديدة لجداول الأدوية الخاضعة للرقابة، ومعرفة الأنظمة واللوائح الخاصة بها، وطريقة حفظ الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وضوابط صرفها، وكذلك إجراءات وضوابط فسح الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة والمغادرين منها للاستخدام الشخصي.
وناقش المتحدثون في الندوة إجراءات وضوابط استلام عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومعرفة استراتيجية العمل بالبرنامج الإلكتروني للأدوية المخدرة لهيئة الغذاء والدواء، وخدمة التيقظ الدوائي التي تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية، وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، وكذلك الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، والإبلاغ عن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.
حضر الندوة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، ومدير إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص بدر حمود الهذيلي، وعدد من المختصين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.