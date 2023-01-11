"صحة حائل" تنظّم ندوة عن "الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة"

وناقش المتحدثون في الندوة إجراءات وضوابط استلام عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومعرفة استراتيجية العمل بالبرنامج الإلكتروني للأدوية المخدرة لهيئة الغذاء والدواء، وخدمة التيقظ الدوائي التي تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية، وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، وكذلك الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، والإبلاغ عن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.