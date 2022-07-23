بمتابعة أمير الرياض.. "البيئة" تستكمل الاستعدادات لانطلاق مهرجان التمور بوادي الدواسر

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة استعداداتها لمهرجان التمور بوادي الدواسر والذي ينطلق الأحد 25/12/1443هـ ويستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 40 مزارعًا وعدد من الجهات الحكومية والجهات الخاصة ذات العلاقة.
ويهدف المهرجان للتعريف بالتمور وأنواعها التي تنتجها المحافظة وتسويقها، بالإضافة إلى دعم المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية.
يتخلل المهرجان معرض لمنتجات المزارعين ومنصة تسويق زراعية إلكترونية وندوات ومحاضرات إرشادية يقدمها متخصصون في المجال الزراعي بإشراف مكتب الوزارة بالمحافظة.
ويأتي مهرجان التمور بمحافظة وادي الدواسر ضمن سلسلة من المهرجانات الزراعية التي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض والتي تحظى باهتمام من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.