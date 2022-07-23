بمتابعة أمير الرياض.. "البيئة" تستكمل الاستعدادات لانطلاق مهرجان التمور بوادي الدواسر

ويأتي مهرجان التمور بمحافظة وادي الدواسر ضمن سلسلة من المهرجانات الزراعية التي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض والتي تحظى باهتمام من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.