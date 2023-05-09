مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يطلق أولى ندواته وبرامجه العلمية لمحافظات المنطقة
أطلق مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 اليوم، أولى ندواته وبرامجه العلمية المخصصة لمحافظات المنطقة، بمشاركة عددٍ من الأطباء والمختصين في المجال الصحي وطب نمط الحياة، شملت ثلاث محافظات: موقق، والغزالة، والسليمي.
ونفذ المؤتمر اليوم، محاضرة في مقر المركز الحضاري بمحافظة موقق بعنوان: "تدخلات طب نمط الحياة للوقاية من الأمراض وعكس الأمراض المزمنة" قدمتها الدكتورة نسرين الحامدي، بينما نُفذت المحاضرة الثانية في القاعة المخصصة في بلدية محافظة الغزالة، وقدمها الدكتور إبراهيم الزبني بعنوان "نمط الحياة والغذاء وصحة الأسنان وعلاقتها بالأمراض المزمنة".
وتم تنفيذ محاضرتين في محافظة السليمي في مقر المركز الحضاري بالمحافظة، قدمها كلٌ من: الدكتور فهد المرشدي بعنوان: "المخدرات الوقاية والمتابعة والعلاج"، والمحاضرة للدكتور مصلح الرشيدي بعنوان "تغيير نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض".
وأوضحت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة؛ أن فعاليّات المؤتمر تمتد إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل؛ وذلك بهدف تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي، من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها السكري من الدرجة الثانية، والسمنة ومضاعفاتها؛ لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.