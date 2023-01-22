فريق ورود نواره التطوعي يختتم مشاركته بمهرجان حمضيات الحريق

اختتم فريق ورود نوارة التطوعي الذي يعمل تحت مظلة جمعية التنمية الأهلية بالشرق "أهلنا" مشاركته بمهرجان الحريق للحمضيات السابع، والتي تمثلت في ركن تعريفي وبإهداءات وتوزيع شتلات الشاهي الأخضر على الزوار، وهي مبادرة عضو الفريق محمد السواط.
وافتتح محافظ الحريق رئيس لجنة التنمية السياحية، محمد بن ناصر الجرباء المهرجان، والذي يأتي برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واستمر لمدة عشرة أيام، وقد زار الركن عدد كبير من الشخصيات المجتمعية والعائلات الذين اطلعوا على ما يقدمه الفريق من مبادرات مجتمعية بيئية وتفاعلية، وبرامج تتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو عمل تطوعي منظم وذي أثر إيجابي على جميع أفراد المجتمع.
وأكدت قائدة الفريق نورة بنت محمد العقلا حرص إدارة الفريق على أن تكون جميع المبادرات والبرامج التي يطلقها الفريق متوافقة مع رؤى المملكة ولاسيما فيما يختص بالبيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والأشجار من خلال الانضمام للبرامج التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمكتب منطقة الرياض والتي تتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء.