فريق ورود نواره التطوعي يختتم مشاركته بمهرجان حمضيات الحريق

وافتتح محافظ الحريق رئيس لجنة التنمية السياحية، محمد بن ناصر الجرباء المهرجان، والذي يأتي برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واستمر لمدة عشرة أيام، وقد زار الركن عدد كبير من الشخصيات المجتمعية والعائلات الذين اطلعوا على ما يقدمه الفريق من مبادرات مجتمعية بيئية وتفاعلية، وبرامج تتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو عمل تطوعي منظم وذي أثر إيجابي على جميع أفراد المجتمع.