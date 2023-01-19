"العرين" يحصد بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة في نسختها"الأولى"

حصد نادي العرين من محافظة ظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة في نسختها الأولى وكأس المركز الأول من دون خسارة والمقامة في منطقة جازان على مستوى الفريق الأول، وقد تأهل الفريق بهذا الإنجاز للمشاركة في تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى.