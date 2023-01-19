"العرين" يحصد بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة في نسختها"الأولى"

حصد نادي العرين من محافظة ظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة في نسختها الأولى وكأس المركز الأول من دون خسارة والمقامة في منطقة جازان على مستوى الفريق الأول، وقد تأهل الفريق بهذا الإنجاز للمشاركة في تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى.
وكان فريق "العرين" قد مثله فى البطولة اللاعب تركي سعيد الوادعي (كابتن الفريق) واللاعب طاهر خليل النابهي واللاعب بدر ظافر الوادعي واللاعب ياسر حسن الدغار واللاعب عبدالله تركي مسعد وتحت إشراف المدربين الكابتن ياسر محمد عبدالفتاح والكابتن أحمد محمد أبو حليمة وبإشراف إداري اللعبة ونائب رئيس النادي منصور حيان الوادعي وبمتابعة واهتمام رئيس النادي حسين محمد آل زاهر.
فيما حقق درجة شباب النادي المركز الثالث وقد مثل الفريق اللاعب فيصل بندر آل عريعر واللاعب دليم حامد آل زاهر واللاعب عبدالرحمن راشد آل عريعر واللاعب عبدالعزيز منصور حيان.
يُشار إلى أن هذه البطولة قد شارك فيها ثمانية أندية وهي منطقة عسير وجازان ونجران والباحة..