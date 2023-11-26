"قلبي" تشارك في المؤتمر العلمي للجمعيات الصحية بالرياض

تشارك جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، في المؤتمر العلمي الأول للجمعيات الصحية الأهلية، والذي افتتحه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، صباح اليوم الأحد، في فندق ماريوت.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى مشاركة الخبرات وتقديم الخطط والمقترحات التي تعزّز جودة الخدمات الصحية للمستفيدين.
بالإضافة إلى عرض واقع الجمعيات الصحية الأهلية ومواءمة توجهاتها مع رؤية 2023، وتبادل التجارب والمبادرات والممارسات الناجحة وتقدير القائمين عليها.
كما يهدف المؤتمر إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الصحية الأهلية والحلول المناسبة لتجاوزها، وأيضًا عرض التطلعات المستقبلية التي يتطلع لها القائمون على الجمعيات الصحية الأهلية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لجمعية "قلبي" د. حسين العنزي: نسعى من خلال تواجدنا في هذا المحفل العلمي الأول إلى التعريف بدور الجمعية التطوعي والإنساني في المجال الصحي، وفتح قنوات التواصل إدراكًا بواجباتنا تجاه المجتمع.
وأضاف "العنزي": تبذل الجمعية كل ما بوسعها، ووفقًا للخطط والاستراتيجيات أن نقدم رسالة مجتمعية فيما يُعنى بالرؤية والأهداف التي انطلقت منذ تأسيسها من قِبل نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء الاستشاريين في تخصّص أمراض وجراحة القلب لدى الأطفال والكبار.
وتابع: بفضل الله عز وجل، استطاعت الجمعية ثم بجهود المتطوعين في التخصصات الطبية من إجراء 896 عملية قسطرة للأطفال، واستفاد منها أكثر من 381 طفلًا. كما قدمت خدماتها لأكثر من عشرة آلاف مستفيد في المجالات الأخرى.
وعن المشروعات التي نفذتها الجمعية، قال "العنزي": من أبرزها قسطرة وجراحة القلب "كبار"، وجراحة وقسطرة القلب "صغار"، ورحلة لقلبك، وعربة قلبي، ومؤتمر قلبي، والعناية بالمستفيدين.
ولفت إلى أن جمعية "قلبي"، حقّقت العديد من المنجزات في مجال تخصصها، كان آخرها، حصولها على ثلاث شهادات للجودة العالمية "الأيزو" بعد تطبيقها لمعايير الجودة وإكمالها كل الاشتراطات الإدارية والفنية المطلوبة.
يذكر أن جمعية "قلبي" كانت قد تأسست في عام 1440هـ، وتكمُن أدوارها في التوعية والوقاية والعلاج، وتوفير خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكل الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.