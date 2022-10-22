قفزت 7 مراكز.. جامعة الملك خالد الـ36 عربيًّا في تصنيف QS الدولي

واصلت جامعة الملك خالد تقدُّمها في التصنيفات الدولية على مستوى الجامعات العربية؛ إذ قفزت سبعة مراكز في تصنيف QS لأفضل الجامعات العربية لعام 2023 حاصلة على المركز الـ36 حسب المؤسسة البريطانية المتخصصة في مجال التعليم العالي Quacquarelli Symonds، التي تدير تصنيف QS، وتعتمد على بيانات ضخمة أثناء تصنيف الجامعات، تشمل الأبحاث العلمية، وشبكة البحوث الدولية، والسمعة الأكاديمية، وآراء جهات التوظيف، ونسبة استقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، وغيرها.
وتسلَّم مدير التصنيفات الدولية بالجامعة، الدكتور سامي الشهري، شهادة التصنيف الدولي QS بدولة الإمارات العربية المتحدة نظرًا لوجود الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في هذا التصنيف.
يُذكر أن الجامعة تولي اهتمامًا للتصنيفات على المستويَيْن العربي والعالمي سعيًا إلى تحقيق رؤيتها الطموحة بأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة عالمية بحلول عام 2030.