قفزت 7 مراكز.. جامعة الملك خالد الـ36 عربيًّا في تصنيف QS الدولي

واصلت جامعة الملك خالد تقدُّمها في التصنيفات الدولية على مستوى الجامعات العربية؛ إذ قفزت سبعة مراكز في تصنيف QS لأفضل الجامعات العربية لعام 2023 حاصلة على المركز الـ36 حسب المؤسسة البريطانية المتخصصة في مجال التعليم العالي Quacquarelli Symonds، التي تدير تصنيف QS، وتعتمد على بيانات ضخمة أثناء تصنيف الجامعات، تشمل الأبحاث العلمية، وشبكة البحوث الدولية، والسمعة الأكاديمية، وآراء جهات التوظيف، ونسبة استقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، وغيرها.