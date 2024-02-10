"تقنية القنفذة" تنظّم ملتقى "صقور الابتكار" لمشاريع متدربي الفصل الثاني للعام ١٤٤٥هـ

افتتح عميدُ الكلية التقنية بالقنفذة ملتقى "صقور الابتكار" لمشاريع متدربي الكلية للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٥هـ، والذي تنظّمه وكالة شؤون المتدربين ممثلة في وحدة الموهبة والابتكار بالكلية.
شمل الملتقى معرضًا لمشاريع الأقسام التدريبية بالكلية، ومناقشة وتقييم المشاريع، وإعلان الفائزين في مسابقة أفضل ابتكار، كما شمل المعرضُ أحدَ الأركان المميزة لمشاريع متدربين تم عملها من خلال إعادة تدوير القطع الإلكترونية والاستفادة من أجزائها الداخلية.
وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، أن برنامج "صقور الابتكار" هو أحد برامج وفعاليات "مبادرة صقر"، والتي دشّنها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة داعمة وجاذبة للموهبة والابتكار لمتدربي الكلية، وربط المهارات المتقدمة التي اكتسبوها خلال التدريب.
وأضاف "المقعدي": أن مشاريع المتدربين المقدمة حملت أفكارًا إبداعية جديدة ومبتكرة تسهم في حلّ احتياجات المجتمع، نفّذها متدرّبو تخصص تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، والدعم الفني للحاسب، وتخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب، والوسائط المتعددة.