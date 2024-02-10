"تقنية القنفذة" تنظّم ملتقى "صقور الابتكار" لمشاريع متدربي الفصل الثاني للعام ١٤٤٥هـ

شمل الملتقى معرضًا لمشاريع الأقسام التدريبية بالكلية، ومناقشة وتقييم المشاريع، وإعلان الفائزين في مسابقة أفضل ابتكار، كما شمل المعرضُ أحدَ الأركان المميزة لمشاريع متدربين تم عملها من خلال إعادة تدوير القطع الإلكترونية والاستفادة من أجزائها الداخلية.