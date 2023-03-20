"إسلامية نجران" تُجهز 812 جامعًا ومسجدًا لشهر رمضان المبارك

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، اليوم الاثنين، استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444.
جاء ذلك من خلال تهيئة 812 جامعًا ومسجدًا في نجران ومحافظاتها؛ شملت: 167 في شرورة، و176 في يدمة، و54 في ثار، و23 في حبونا، و16 في بدر الجنوب، وعشرة جوامع ومساجد في خباش.
وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي: إن الفرع أجرى جولات ميدانية على جوامع ومساجد المنطقة من خلال فرق ميدانية؛ للوقوف عليها وتحديد احتياجاتها.
وأضاف: جرى تنظيف المساجد والجوامع وصيانتها التي شملت الميكروفونات والإضاءة، وأيضًا تزويدها بنسخ المصحف الشريف.
كما تم الإشراف الفني على مواقع تفطير الصائمين التي تنظمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تطوعية لتنظيف مصليات النساء قبل شهر رمضان، وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين في المساجد الشاغرة، وأيضًا تكليف أئمة مساندين لصلاة التراويح للمساجد المحتاجة.
وشدد الدكتور "العصيمي" على أئمة ومؤذني الجوامع والمساجد بالالتزام بأوقات الصلوات، حسب تقويم أم القرى، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات.
وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، منوهًا إلى أهمية تكثيف الجولات والزيارات الميدانية من قبل المراقبين والمراقبات.