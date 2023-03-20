"إسلامية نجران" تُجهز 812 جامعًا ومسجدًا لشهر رمضان المبارك

جاء ذلك من خلال تهيئة 812 جامعًا ومسجدًا في نجران ومحافظاتها؛ شملت: 167 في شرورة، و176 في يدمة، و54 في ثار، و23 في حبونا، و16 في بدر الجنوب، وعشرة جوامع ومساجد في خباش.