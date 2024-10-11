محافظ ضرماء يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشَّن محافظ ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة في مقر المحافظة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي يُنفِّذها القطاع الصحي بالمحافظة.
وتستهدف الحملة الفئات الأكثر تأثرًا بها، مثل: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك عامة أفراد المجتمع.
واطلع المحافظ عقب التدشين على برنامج الحملة، واستعدادات القطاع الصحي لتنفيذها بالمرافق الصحية بالمحافظة، والفئات المستهدفة من الحملة؛ للحد من انتشار الإنفلونزا، وتقليل الإصابة بها.
من جهة أخرى، ثمَّن محافظ ضرماء الجهود التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي بالمحافظة، من خلال الحملات والمبادرات التوعوية التي تعزز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع من أجل صحتهم وسلامتهم.