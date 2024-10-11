محافظ ضرماء يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

من جهة أخرى، ثمَّن محافظ ضرماء الجهود التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي بالمحافظة، من خلال الحملات والمبادرات التوعوية التي تعزز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع من أجل صحتهم وسلامتهم.