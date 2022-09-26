شاهد.. 280 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم عسير" يتغنون بالوطن في ذكراه الـ92

وبيّن "العمري" أن عدد المشاركات الوطنية للمجتمع التعليمي في المنطقة بلغت أكثر من 6400 مشاركة تنوعت بين فيديوهات تعبيرية، ومقالات وقصائد شعرية ونثرية ومنشورات إلكترونية، ومسابقات الرسم، ومسيرات الدراجات النارية، والخيالة، والكشفية، بالإضافة إلى جدارية نفذها عدد من المعلمين، في حين تم توظيف برامج الاحتفاء عبر حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس في وسائل التواصل الاجتماعي.