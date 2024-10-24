الهلال الأحمر بجازان ينفذ حملة توعوية ومعرضًا للتوعية بسرطان الثدي

نفذ الفريق التطوعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، مساء الخميس، حملة توعوية ضمن فعاليّات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي بجازان.
تضمنت الحملة إقامة معرض يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، وذلك كجزء من الجهود التوعوية التي تنظم سنويًا خلال هذا الشهر.
وشارك الفريق التطوعي في المعرض بتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى استعراض الفرص والبرامج التطوعية المتاحة. كما قدم المتطوعون إرشادات ونصائح توعوية للجمهور حول أهمية الفحص المبكر وطرق الوقاية.
وفي ختام الفعاليّة، تم توزيع الهدايا على الحضور، مع التمنيات للجميع بحياة صحية وسعيدة.