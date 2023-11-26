ربع مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني بالطائف

يأتي ذلك لمواصلة الطلبة رحلتهم التعليمية بعد تمتُّعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي اطمأنّ على عودة الطلاب وانتظام الدراسة في مجمع غرناطة التعليمي.