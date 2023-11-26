ربع مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني بالطائف

انتظم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة بجميع المراحل في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.
يأتي ذلك لمواصلة الطلبة رحلتهم التعليمية بعد تمتُّعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي اطمأنّ على عودة الطلاب وانتظام الدراسة في مجمع غرناطة التعليمي.
ورحّب "الغامدي" بعودة الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، متمنيًا لهم فصلًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز، وبالجدّ والاجتهاد والمثابرة.
ولفت إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها، لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأكد الدكتورُ "الغامدي" ضرورةَ الاهتمام بالبداية الجادّة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة.
وحثّ الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيدًا بجهود أولياء الأمور ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، ومؤملًا مواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم وبناتهم الطالبات.
وأوضح "الغامدي" أن الإدارات ومكاتب التعليم كافة، تواصل عملها الجادّ وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات كافة، في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
وأشار إلى قيام المشرفين والمشرفات بزيارات لمتابعة العمل الميداني في المدارس؛ للوقوف على سير الدراسة، وتلمُّس احتياجات المدارس، وتذليل العقبات إن وُجدت.