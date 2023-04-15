هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "تعظيم قدر الصيام"

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، لقاءً توجيهياً بعنوان "تعظيم قدر الصيام" لمنسوبي الفرع والهيئات التابعة له (عن بعد) ألقاه مساعد مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن حسن الدوسري.
وتحدث عن فضل الصيام وآدابه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كما ذكر فضل العشر الأواخر.
من جانبه بين مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.