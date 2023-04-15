هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "تعظيم قدر الصيام"

من جانبه بين مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.