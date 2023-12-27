محافظ الليث يشيد بدعم القيادة لقطاع البيئة والمياه والزراعة

كما تهدف إلى رعاية الشتلات المزروعة بالمدارس، والمشاركة في حملات نثر البذور في مواقع الغطاء النباتي، والإسهام في تفعيل الأيام والأسابيع الخاصة بالبيئة، وتعزيز ثقافة الحفاظ عليها، وأيضًا إيجاد الشراكة المُناسبة التي تواكب التطلعات وفقًا لاستراتيجية وخطط قابلة لتنفيذها، ورفع مستوى الحسّ البيئي لدى الطلاب في المدارس، والمحافظة على التوازن البيئي؛ ممّا يُسهم في تثقيف المجتمع من الناحية البيئية والزراعية.