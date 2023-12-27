محافظ الليث يشيد بدعم القيادة لقطاع البيئة والمياه والزراعة

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، أيّدها الله، لقطاع البيئة والمياه والزراعة.
ونوّه "الزهراني" إلى خطط وإنجازات الوزارة، وما حقّقته من قفزات نوعية في الحفاظ على البيئة، ومتابعة احتياجات المستفيدين من خدماتها، في إطار رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الأربعاء، لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، بحضور مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي، ومدير إدارة التعليم بالليث الدكتور زكي الحازمي.
واطلع "الزهراني" خلال اللقاء، على عرضٍ موجز عن أعمال الفرع ودوره في تعزيز العمل بالمجالات الزراعية والبيئية والمائية، والخطط المستقبلية لأعمال أسواق النفع العام.
كما اطّلع على المبادرات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة، وجهودها في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية في المحافظة ومراكزها، بما يُحقّق التنمية المستدامة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات وفق رؤية السعودية 2030.
من جانبه قال "الخليف": إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لجميع المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنّى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.
وفي سياق متّصل شهد محافظُ الليث توقيعَ مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة التعليم بالمحافظة؛ للتعاون في البرنامج الوطني للتشجير، ضمن مُبادرة "السعودية الخضراء".
وتهدف المذكرة إلى المشاركة في المبادرات التطوّعية والبيئية والفعاليات الزراعية، وتفعيل دور منسوبي التعليم للمشاركة في مبادرات التشجير بالمدارس والمباني التعليمية، وعقد الورش والندوات الإرشادية الموجهة للطلاب.
كما تهدف إلى رعاية الشتلات المزروعة بالمدارس، والمشاركة في حملات نثر البذور في مواقع الغطاء النباتي، والإسهام في تفعيل الأيام والأسابيع الخاصة بالبيئة، وتعزيز ثقافة الحفاظ عليها، وأيضًا إيجاد الشراكة المُناسبة التي تواكب التطلعات وفقًا لاستراتيجية وخطط قابلة لتنفيذها، ورفع مستوى الحسّ البيئي لدى الطلاب في المدارس، والمحافظة على التوازن البيئي؛ ممّا يُسهم في تثقيف المجتمع من الناحية البيئية والزراعية.