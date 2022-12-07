أمين الطائف يبحث مع لجنة جودة الحياة والاستثمار تأهيل "غدير البنات"

بحث أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ مع رئيس لجنة جودة الحياة والاستثمار بالمجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة الدكتور حامد بن علي الغامدي، وأعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، سبل عمل الدراسات اللازمة لتطوير وتأهيل منطقة "غدير البنات".