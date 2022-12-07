أمين الطائف يبحث مع لجنة جودة الحياة والاستثمار تأهيل "غدير البنات"

بحث أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ مع رئيس لجنة جودة الحياة والاستثمار بالمجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة الدكتور حامد بن علي الغامدي، وأعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، سبل عمل الدراسات اللازمة لتطوير وتأهيل منطقة "غدير البنات".
يأتي ذلك بناءً على توجيه محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير الأمير سعود بن نهار بن سعود.
وحضر الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات الأمين بالنسيم، عدد من المختصين.
وجاء الاجتماع التنسيقي لتفعيل تأهيل وتطوير الموقع، والذي يعد من المواقع السياحية ذات التضاريس المتباينة، مما يجعل الاستفادة من طبوغرافية المكان كعامل جذب سياحي.
خصوصًا وأن الموقع قريب من منتزه الردف "جنوب مدينة الطائف"، ويضم بيئة مميزة وبه تجمع مائي في نهاية الوادي.
وقد تطرق الاجتماع إلى توصية اللجنة بتشكيل فريق عمل منبثق منها؛ حيث سيقوم بالإجراءات اللازمة لهذا المشروع السياحي.