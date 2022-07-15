شاهد "المصلى المتنقل" والعيد.. خدمة من "الأمر بالمعروف" في جدة

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المصلى المتنقل بالواجهة البحرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خدمةً لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري، أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها.
وأكد "العمري" على جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.