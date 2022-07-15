شاهد "المصلى المتنقل" والعيد.. خدمة من "الأمر بالمعروف" في جدة

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري، أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها.