"نمشي معاك.. وعشانك" فعالية خيرية لدعم مرضى التصلب المتعدد

نظمت جمعية وسم للتصلب المتعدد تحدي المشي في جدة التاريخية "البلد"، تحت شعار "نمشي معاك.. وعشانك" دعماً لمرضى التصلب، وتحت إشراف وزارة الرياضة وتزامناً مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد.
وتهدف هذه الفعالية الخيرية إلى جمع التبرعات، وزيادة الوعي بالمرض والاحتياجات الملحة للمصابين.
شارك في التحدي أكثر من 200 شخص بين مصابين ومتطوعين. وشهد الموقع حماساً كبيراً من قبل المشاركين الذين قدموا من أجل دعم هذه الفئة من المجتمع.
ومن جهتها عبرت المدير التنفيذي للجمعية هبة الزهراني، عن سعادتها الغامرة بتفاعل أفراد المجتمع مع الفعالية وذلك بالحضور والتبرع وإبراز التضامن مع المرضى، مؤكدةً أن لذلك أثراً نفسياً إيجابياً على المصابين، حيث يُعدُ التصلب المتعدد من الأمراض المزمنة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب مجموعة من الأعراض المعيقة للحياة اليومية.. ولهذا تسعى هذه الفعالية لتوعية المجتمع بالمرض وتوفير الدعم الكافي للمرضى مما يُحسن جودة حياتهم.
الجدير بالذكر أن هذه الفعالية برعاية مجتمعية كبيرة من عدة جهات شاركت في دعمها.