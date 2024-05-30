"نمشي معاك.. وعشانك" فعالية خيرية لدعم مرضى التصلب المتعدد

ومن جهتها عبرت المدير التنفيذي للجمعية هبة الزهراني، عن سعادتها الغامرة بتفاعل أفراد المجتمع مع الفعالية وذلك بالحضور والتبرع وإبراز التضامن مع المرضى، مؤكدةً أن لذلك أثراً نفسياً إيجابياً على المصابين، حيث يُعدُ التصلب المتعدد من الأمراض المزمنة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب مجموعة من الأعراض المعيقة للحياة اليومية.. ولهذا تسعى هذه الفعالية لتوعية المجتمع بالمرض وتوفير الدعم الكافي للمرضى مما يُحسن جودة حياتهم.