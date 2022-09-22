محافظ شرورة يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني

رفع محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم الخميس، باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان محافظة شرورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وقال "العنزي": إطلالة ذكرى اليوم الوطني تجدد في نفوسنا جميعًا مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض المقدسة، وقيادتها الرشيدة، متذكرين بكل تقدير وإجلال جهود وتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، ورعاية واهتمام أبنائه البررة من بعده ببناء الإنسان وتنمية المكان.
وأضاف "العنزي": بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
وتابع قائلًا: إن هذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية، والوقوف صفًّا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي والرائد، في جميع المجالات والإنجازات العظيمة التي حققتها هذه القيادة العظيمة.
وأكد "العنزي" أن كل عام يمرّ علينا في هذا الوطن الغالي نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ويلمس فيه المتأمّل من قريبٍ أو بعيد الطفرةَ التنموية في شتى المجالات، وما يتحقّق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030 حتى أصبح لكل عام يمرّ ما يميّزه عما سبقه من الأعوام".