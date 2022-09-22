محافظ شرورة يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني

وأكد "العنزي" أن كل عام يمرّ علينا في هذا الوطن الغالي نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ويلمس فيه المتأمّل من قريبٍ أو بعيد الطفرةَ التنموية في شتى المجالات، وما يتحقّق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030 حتى أصبح لكل عام يمرّ ما يميّزه عما سبقه من الأعوام".