مُعلم بـ"صفراء حائل" ينشر 40 صورة مع طلبته قبل 37 عامًا

نشر المعلمُ سعود خليف الهمزاني، صورًا من أرشيفه، تظهر 40 طالبًا من مدرسة عبدالله بن رواحة الابتدائية، بقرية الصفراء جنوب شرق حائل عام 1408هـ.
والتقى مُعلمُ الرياضيات سعود الهمزاني، مجموعةً من طلابه الذين ظهرت صورهم في المنشور، وتبادل أطراف الحديث والذكريات معهم، موضحًا أن لديه صورًا للطلبة في أرشيفه سيزودهم بها.
وقال أحد الطلبة "فهد المعاشي": إن الصور المنشورة جمعت 40 طالبًا من مختلف الصفوف التي درَسها المعلم.
وأضاف: أن المعلم درّس في المدرسة من العام 1408 إلى 1415هـ، وكان محبوبًا من الجميع، ويدخل على طلابه الفرح والسرور دائمًا، حتى أصبح الطلبة ينتظرون حصته ويتقبّلون الدرس ويفهمونه.
ولاقت الصورُ التي نشرها المعلم انتشارًا واسعًا بين طلابه وأبنائهم وأحفادهم، وكانت لها أثر كبير في تذكر الماضي الجميل.
يذكر أن تلك الصور التقطت قبل نحو 37 عامًا، وقد فقد الطلابُ صورةَ زميلهم محمد خلف الشمري، الذي توفي، سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة.