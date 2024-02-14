مُعلم بـ"صفراء حائل" ينشر 40 صورة مع طلبته قبل 37 عامًا

وأضاف: أن المعلم درّس في المدرسة من العام 1408 إلى 1415هـ، وكان محبوبًا من الجميع، ويدخل على طلابه الفرح والسرور دائمًا، حتى أصبح الطلبة ينتظرون حصته ويتقبّلون الدرس ويفهمونه.