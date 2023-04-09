نادي إنسان الاجتماعي ينظم الإفطار السنوي بحضور الشركاء ووسائل الإعلام

نظم نادي إنسان الاجتماعي الإفطار الرمضاني السنوي، وذلك في مقر النادي بحي المربع، وبحضور مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب ومنسوبي وأبناء الجمعية والمدعوين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وشركاء إنسان ووسائل الإعلام .
وتفصيلاً، بدأت فقرات الحفل بعد الإفطار الرمضاني بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض مرئي عن حملة الجمعية لهذا العام التي انطلقت بداية شهر رمضان تحت شعار "أدرك " .
عقب ذلك، ألقى مدير عام الجمعية كلمة رحّب فيها بالحضور لمشاركتهم حفل الإفطار السنوي لنادي إنسان الاجتماعي، الذي سوف يتم من خلاله تكريم المديرين السابقين بالنادي وفاءً من إنسان لدورهم وجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية، كما نحتفل اليوم في " برنامج قمة إنسان "الذي يهدف إلى تحفيز الأبناء علمياً بالتعاون مع برامج النادي التربوية والثقافية والاجتماعية، حيث تم تكريم الأبناء المشاركين في البرنامج .
ونوّه المدير العام خلال كلمته بدور شركاء إنسان لما لهم من دور كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية والتي تأتي حرصاً على تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، تماشياّ مع الرؤية الوطنية 2030م.
وأضاف: تحرص جمعية إنسان في عملها المؤسسي وبالتعاون مع شركاء النجاح على تحقيق الاستدامة المالية، من خلال مشاريع نوعية وبرامج هادفة وبناءة لتمكين مستفيديها، ومن ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، لنقل المستفيدين من الرعوية إلى المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، إضافة إلى تقديم الرعاية التعليمية والصحية والإسكان وغيرها.
وأشار "المحارب" إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها توفير الخدمات الأساسية والموسمية والمساندة لأكثر من 41 ألف مستفيد ومستفيدة وأرملة تقدم لهم كافة الخدمات والنفقات عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض.
وفي ختام تصريحه شكر المحارب أعضاء مجلس الإدارة وشركاء إنسان والحضور الكريم لمشاركتهم حفل إفطار نادي إنسان الاجتماعي ودعمهم برامج الجمعية مما ساهم في مواصلة مسيرتها التنموية والتميز في تقديم الخدمات. والشكر موصول لكل من ساهم بنجاح حفل نادي إنسان السنوي وأشكر رعاة الحفل ومنسوبي النادي والجمعية لجهودهم المتميزة في نجاح هذا الحفل.
تلا ذلك استعراض عدد من قصص نجاح الأبناء في جمعية إنسان، وإبراز دور الجمعية في توفير الممكنات لهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية .
وتوالت فقرات الحفل حيث دشن المدير العام شعار نادي إنسان الاجتماعي بحلته الجديدة وتدشين الطقم الرياضي لفريق نادي إنسان .
وتخلل الحفل تكريم المديرين السابقين للنادي، إضافة لتكريم المشاركين في برنامج "قمة إنسان" والتقاط الصور التذكارية .
يذكر أن نادي إنسان الاجتماعي يعد حاضنة تربوية رائدة تلبي احتياجات أبناء الجمعية، وهو الأول من نوعه على مستوى مدينة الرياض، واشتمل على عدة مرافق وقاعات دراسية وتعليمية وقاعات للدورات التدريبية والتأهيلية وقاعة للرسوم التشكيلية، وأخرى للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وبهو للجنة الثقافية والرياضية والألعاب الترفيهية حيث يمارس الأبناء هواياتهم بكل أريحية.
وتسعى الجمعية من خلال نادي إنسان إلى متابعة الأبناء دراسياً وتربوياً من خلال البرامج التربوية والتعليمية ومساعدتهم في تحصيلهم العلمي والمساهمة في تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم، وتعلم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وتقديم مبادرات وبرامج متميزة تهدف إلى تدريب وتأهيل الأبناء واكتشاف مواهبهم وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة. وتطوير الأيتام في عدة مجالات تمكنهم من الاستعداد النفسي والمهاري والسلوكي لممارسة أدوارهم الحياتية بفعالية وإيجابية.