نادي إنسان الاجتماعي ينظم الإفطار السنوي بحضور الشركاء ووسائل الإعلام

عقب ذلك، ألقى مدير عام الجمعية كلمة رحّب فيها بالحضور لمشاركتهم حفل الإفطار السنوي لنادي إنسان الاجتماعي، الذي سوف يتم من خلاله تكريم المديرين السابقين بالنادي وفاءً من إنسان لدورهم وجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية، كما نحتفل اليوم في " برنامج قمة إنسان "الذي يهدف إلى تحفيز الأبناء علمياً بالتعاون مع برامج النادي التربوية والثقافية والاجتماعية، حيث تم تكريم الأبناء المشاركين في البرنامج .