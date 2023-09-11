"حوراء النسائي" يختتم فعاليات "بازار ترحاب" لتمكين الأسر المنتجة بالأفلاج

اختتم "حوراء النسائي" بجمعية تنمية الأفلاج فعاليات "بازار ترحاب" لتمكين الأسر المنتجة، استفاد منها نحو 700 سيدة من محافظة الأفلاج.
وكان برنامج "بازار ترحاب" لتمكين الأسر المنتجة قد انطلق قبل شهرين ونفذه نادي حواء النسائي وتم تقديم أربعة برامج تدريبية احترافية للأسر المنتجة هي مهارات البيع والتسويق وتصوير المنتجات والإخراج الفني و أساسيات نجاح المشاريع الصغيرة وخدمة العملاء ومهارات الاتصال وورشة عمل التحديات التي تواجه الأسر المنتجة.
يشار إلى أن نادي حوراء النسائي يقدم خدماته على مدار العام للنساء والفتيات والأطفال ويتميز بتنوع برامجه وملامسة احتياج نساء المحافظة ويعمل على تلبية رغباتهن وسد الاحتياج وفق أحدث الأساليب الحديثة وفي بيئة تربوية جاذبة بلغ التردد اليومي على النادي نحو 300 شخص ما بين امرأة وفتاة وطفل.