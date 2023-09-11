"حوراء النسائي" يختتم فعاليات "بازار ترحاب" لتمكين الأسر المنتجة بالأفلاج

يشار إلى أن نادي حوراء النسائي يقدم خدماته على مدار العام للنساء والفتيات والأطفال ويتميز بتنوع برامجه وملامسة احتياج نساء المحافظة ويعمل على تلبية رغباتهن وسد الاحتياج وفق أحدث الأساليب الحديثة وفي بيئة تربوية جاذبة بلغ التردد اليومي على النادي نحو 300 شخص ما بين امرأة وفتاة وطفل.