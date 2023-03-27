برعاية البواردي.. انطلاق الدورة الرمضانية على كأس بلدية شقراء بمشاركة 10 فِرق

وتفصيلاً، بدأت فعالية الدورة بمباراة بين فريقَي البوكا والتضامن، وانتهت بالتعادل السلبي، ثم تلا ذلك مباراة بين فريق جمعية إنسان وفريق شباب مصر، وانتهت بفوز فريق جمعية إنسان 2/ 1.