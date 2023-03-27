برعاية البواردي.. انطلاق الدورة الرمضانية على كأس بلدية شقراء بمشاركة 10 فِرق

انطلقت الدورة الرمضانية على كأس بلدية محافظة شقراء، بحضور رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس بندر الشيباني، والراعي الرسمي للدورة المهندس عبدالرحمن البواردي، وعدد من المهتمين.
وتفصيلاً، بدأت فعالية الدورة بمباراة بين فريقَي البوكا والتضامن، وانتهت بالتعادل السلبي، ثم تلا ذلك مباراة بين فريق جمعية إنسان وفريق شباب مصر، وانتهت بفوز فريق جمعية إنسان 2/ 1.
وجرى السحب على جوائز مقدمة من عدد من الرعاة، وقام بتقديم الجوائز رئيس البلدية المهندس بندر الشيباني، والراعي الرسمي للدورة المهندس عبدالرحمن البواردي.
وتحظى الدورة باهتمام وتعاون من مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء. ويشرف على هذه الفعالية عدد من منسوبي بلدية محافظة شقراء.
وتستمر الدورة حتى تاريخ 1444/ 9/ 17هـ، ويتنافس فيها (١٠) فِرق مقسمة إلى مجموعتين. وخصص المنظمون للدورة أماكن للجمهور من النساء والرجال.