جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المحافظة على الشعب المرجانية

ونصت أبرز بنود مذكرة التفاهم على تنفيذ البرامج التدريبية - طويلة وقصيرة المدى- المتخصصة في المجالات التي يحتاج إليها الطرفان، ودعم مشروعات التخرج والاستفادة منها في سوق العمل، إلى جانب تسهيل مشاركة طلبة البكالوريوس والماجستير في الدراسات والمسوحات التي تجريها المؤسسة في البحر الأحمر، وتوفير فرص تدريبية لطلاب البكالوريوس الملتحقين بمقرر التدريب التعاوني لدى المؤسسة العامة حسب الإمكانات المتوافرة.