جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المحافظة على الشعب المرجانية

استقبل رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء اليوم الاثنين، بمكتبه بالمدينة الجامعية بالفرعاء، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر الدكتور خالد بن محمد الأصفهاني، يرافقه كبير التنفيذيين للمحافظة والاستراتيجية الدكتور عبدالعزيز السويلم.
وتفصيلاً، رحب رئيس الجامعة في بداية اللقاء بالزيارة، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين، وسبل التعاون الممكنة في مجال الدراسات، والأبحاث، والتدريب، وتبادل الخبرات.
ووقعت الجامعة مذكرة تفاهم مشترك مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، في إطار جهود الجهتين لتعزيز التعاون بينهما، وتأطير مشروعات ومبادرات التعاون، وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة، في مجال التعليم، والتدريب الرقمي.
ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية رئيسها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، فيما مثّل المؤسسة رئيسها التنفيذي الدكتور خالد بن محمد الأصفهاني.
وفي هذا الصدد، أكد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة القضايا المجتمعية، وفتح آفاق واسعة للاستخدام المشترك للموارد المتاحة، واستثمار أفضل الخبرات المتراكمة، وتبادل الممارسات الرائدة.
وأضاف أن الجامعة تسعى إلى التعاون مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر التي تعد الجهة الحكومية المعنية بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
ونصت أبرز بنود مذكرة التفاهم على تنفيذ البرامج التدريبية - طويلة وقصيرة المدى- المتخصصة في المجالات التي يحتاج إليها الطرفان، ودعم مشروعات التخرج والاستفادة منها في سوق العمل، إلى جانب تسهيل مشاركة طلبة البكالوريوس والماجستير في الدراسات والمسوحات التي تجريها المؤسسة في البحر الأحمر، وتوفير فرص تدريبية لطلاب البكالوريوس الملتحقين بمقرر التدريب التعاوني لدى المؤسسة العامة حسب الإمكانات المتوافرة.
وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على دراسة وتقديم الحلول والمقترحات بشأن القضايا البيئية في مجال المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وخصوصًا في المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر، والاستغلال المستدام لموارد الشعب المرجانية والسلاحف البحرية مثل مجال السياحة البيئية الساحلية، وتطبيقات التقنية المتقدمة مثل الذكاء الصناعي في مجالات الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف، وكذلك مجال الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال الاستثمار البيئي والتحليل الاقتصادي.
وشملت المذكرة أيضًا تنظيم فعاليّات التوعية والأنشطة التي لها تأثير إيجابي على الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والتعاون في تفعيل التطوع لطلاب الجامعة في الفعاليّات والأنشطة ذات العلاقة، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات، وورش العمل التخصصية التي تهم الطرفين.