"العجالين": ذكرى اليوم الوطني تجسيد للتلاحم الواسع بين القيادة الحكيمة والشعب

وقال "العجالين": نرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92، هذه المناسبة التي نستذكر معها تأسيس وتوحيد الدولة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومن معه من الرجال المخلصين حتى تَحقق -بحمد الله- توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجمعها على كلمة واحدة.