جامعة الملك خالد تستعرض أفكاراً تطويرية لمشروع "مبادرون" عبر ورشة عمل

من جهته، رحب وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي بالحضور، منوهاً بأن الورشة تهدف إلى تطوير مشروع مبادرون من خلال التواصل الفعّال بين المجتمع والجامعة، وتقديم برامج تعليمية متميزة وتبصير المجتمع بدور الجامعة تجاههم، مشيراً إلى أن مجالات مشروع مبادرون تتمحور في التثقيف وهو موجه لفئات المجتمع المختلفة، ومجال التطوير ويستهدف الطلاب والطالبات، وكذلك مجال الرُقي ويستهدف أعضاء هيئة التدريس والموظفين.