برنامج "الهندسة الكهربائية" بجامعة شقراء يحصل على الاعتماد البرامجي الكامل حتى 2027

جاء ذلك في إعلان مركز "اعتماد" التابع للهيئة، والذي تضمن اعتماد تحويل برنامج الهندسة الكهربائية بالجامعة من الاعتماد البرامجي المشروط إلى الاعتماد الكامل، بعد استيفائه لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المعتمدة.