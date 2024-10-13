برنامج "الهندسة الكهربائية" بجامعة شقراء يحصل على الاعتماد البرامجي الكامل حتى 2027

حصلت جامعة شقراء، ممثلة في كلية الهندسة بالدوادمي، على الاعتماد البرامجي الكامل لبرنامج "الهندسة الكهربائية"، من المركز الوطني للتقويم والتعليم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك حتى ديسمبر 2027م.
جاء ذلك في إعلان مركز "اعتماد" التابع للهيئة، والذي تضمن اعتماد تحويل برنامج الهندسة الكهربائية بالجامعة من الاعتماد البرامجي المشروط إلى الاعتماد الكامل، بعد استيفائه لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المعتمدة.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود الجامعة لتعزيز الجودة والتميّز لبرامجها الأكاديمية، وتحسين وضبط العملية التعليمية لمواءمة متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، والمعايير الأكاديمية والمهنية، ومتطلبات سوق العمل.