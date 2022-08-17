اليوم.. أمير الباحة يرعى انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم الخميس، انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية في منطقة الباحة، والتي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.
وتهدف القافلة إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
يُذكر أن القافلة تقدم خدمة الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.
وتعد فعاليات القافلة استكمالاً لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة الباحة، إضافة إلى مشاركة عددٍ من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.
وتشتمل القافلة الإرشادية، على عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، كما تشمل أركانها المختبر الزراعي المتنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين.
وتتضمن أركان القافلة، ركن الهدايا التذكارية، والشاشات المتحركة لتقديم عروض الأفلام الزراعية والإرشادية للزوار من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، بالإضافة إلى الديوانية التي تتكون من مجلس متنقل لاستقبال المسؤولين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين لتقديم برامج إرشادية زراعية، كما يرافق القافلة استديو متنقل يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى أركان ومساحات مخصصة للمشاركين لعرض منتجات المزارعين والنحالين وغيرهم.
وتسعى القافلة إلى تنمية مهارات الأطفال من خلال ركن ألعاب الأطفال، حيث توفر فيه كتب التلوين وقصص الأطفال المتوافقة مع الموضوعات الزراعية.