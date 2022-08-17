اليوم.. أمير الباحة يرعى انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية

وتتضمن أركان القافلة، ركن الهدايا التذكارية، والشاشات المتحركة لتقديم عروض الأفلام الزراعية والإرشادية للزوار من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، بالإضافة إلى الديوانية التي تتكون من مجلس متنقل لاستقبال المسؤولين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين لتقديم برامج إرشادية زراعية، كما يرافق القافلة استديو متنقل يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى أركان ومساحات مخصصة للمشاركين لعرض منتجات المزارعين والنحالين وغيرهم.