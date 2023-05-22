بلدية "دائر جازان" تطلق مشروع صيانة المسطحات الخضراء

وصرّح رئيس البلدية المهندس وليد محمد معافا، بأن المشروع يُعنى بأعمال الصيانة العامة للمزروعات في الطرق والميادين والحدائق والساحات البلدية ومضامير المشاة، وذلك وفق خطوات عدة تشمل تمديد شبكات ري المزروعات، تهذيب وقص النباتات، إعادة تأهيل الأشجار والمسطحات الخضراء وزيادة العمالة والسيارات عن المشروع السابق بهدف زيادة ورفع جودة العمل.