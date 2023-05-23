الكلية التقنية والمعهد الصناعي بظهران الجنوب يختتمان معرض "حماية"

اختتمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب، معرض "حماية" تحت شعار "وقاية البيئات من التدخين والمؤثرات العقلية"، والذي عقد لمدة يومين 1 - 2/ 11/ 1444هـ.
واشتمل المعرض محاضرات توعوية وركنًا تلفزيونيًّا عن مراحل الإدمان، وركنًا لإدارة مكافحة المخدرات بظهران الجنوب والقطاع الصحي بظهران الجنوب، ومجمع ميلا الطبي بظهران الجنوب، وبرنامج زمالة المدمنين المجهولين.
وأضافت: "الكلية جناح آخر للتعريف بأقسامها التدريبية ووحدة السلامة والصحة المهنية ونادي الموهبة والابتكار".
كما استقبلت الكلية التقنية بالتعاون مع إدارة التعليم بظهران الجنوب، الطلاب لمرحلة المتوسطة والثانوية.
وتخلّلت فقرات برنامج المعرض زيارة الأركان التثقيفية والتوعوية والتقنية، ثم محاضرة توعوية قدّمها المشاركون من الجهات المشاركة.
وأوضح عميد الكلية التقنية ومشرف المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب، مشبب عبدالله آل مداوي، أن هذا المعرض ومبادرة حماية للتوعية بأخطار المخدرات وأضرار التدخين الذي تنظمه الكلية؛ يأتي انطلاقًا من رؤيتها في نشر الوعي والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.
وفي الختام كرّم عميد الكلية مشبب آل مداوي، المشاركين من الجهات المشاركة في المعرض.