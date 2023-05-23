الكلية التقنية والمعهد الصناعي بظهران الجنوب يختتمان معرض "حماية"

وأوضح عميد الكلية التقنية ومشرف المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب، مشبب عبدالله آل مداوي، أن هذا المعرض ومبادرة حماية للتوعية بأخطار المخدرات وأضرار التدخين الذي تنظمه الكلية؛ يأتي انطلاقًا من رؤيتها في نشر الوعي والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.