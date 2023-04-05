اللجنة التنفيذية للهلال والصليب الأحمر تستعرض استجابتها لزلزال سوريا

ناقشت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "الدورة 46"، الثلاثاء، "عن بعد"، برئاسة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، بنود عدة، تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للمنظمة في اجتماعها المقبل.
كما ناقشت اللجنة التنفيذية، وضع استراتيجية المنظمة العربية لمدة ثلاث سنوات "2024 ــ 2027"، وتوافقت آراء أعضاء اللجنة على مشروع الأمانة العامة للمنظمة في التواصل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وناقشت اللجنة التنفيذية تعديل نص المادة "2" في النظام الأساسي للمنظمة العربية والخاص بشعار المنظمة، ونصًا معدلاً في المادة "31" في النظام الداخلي للمنظمة والخاص بالاشتراكات الدستورية، ولائحة صندوق المنظمة العربية للطوارئ والإغاثة.
وكذلك المعايير المقدمة من الأمانة العامة لاختيار الجمعيات الوطنية المرشحة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي "اللجنة الدولية"، ومعايير اختيار المرشحين لمناصب نواب رئيس الاتحاد الدولي ولعضوية اللجنة.
وباركت اللجنة التنفيذية، المبادرة العربية لمشروع التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات، والتي تقدمت بها الأمانة العامة للمنظمة، وتهدف لنشر الوعي اللازم في المجتمعات وبين الأفراد حول تغيير أنماط حياتهم اليومية، باستبدال العادات المضرة بالبيئة بعادات صديقة لها وطرح استراتيجيات التكيّف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
وأوصت اللجنة التنفيذية بأن تكون تلك المبادرة منهجية عمل لإصحاح بيئي تشارك فيه الهيئات والجمعيات الوطنية العربية أعضاء المنظمة.
وكان الاجتماع قد بدأ باستعراض الأمانة العامة للمنظمة للجهود العربية للاستجابة لكارثة زلزال سوريا خلال الفترة من 6 فبراير حتى 26 مارس 2023م.