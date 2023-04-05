اللجنة التنفيذية للهلال والصليب الأحمر تستعرض استجابتها لزلزال سوريا

وباركت اللجنة التنفيذية، المبادرة العربية لمشروع التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات، والتي تقدمت بها الأمانة العامة للمنظمة، وتهدف لنشر الوعي اللازم في المجتمعات وبين الأفراد حول تغيير أنماط حياتهم اليومية، باستبدال العادات المضرة بالبيئة بعادات صديقة لها وطرح استراتيجيات التكيّف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.