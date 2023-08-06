"فنون التأمل" يعلن تدشين واعتماد منصة "هاوي"

كشف مدير الاتصال المؤسسي بنادي فنون التأمل والاسترخاء لهواية الوعي الذاتي فواز الحربي عن تدشين واعتماد منصة "هاوي" أحد برامج جودة الحياة لرؤية 2030، نادي فنون التأمل والاسترخاء لهواية الوعي الذاتي برقم الفسح (942230100543)، وأوضح "الحربي" أن النادي هو الأول من نوعه وهو تجمّع ثقافي يجمع المهتمين بالتأمل والاسترخاء؛ للمشاركة بخبراتهم وتجاربهم والعمل على تأهيل وتدريب وتطوير أفراد المجتمع على أسرار التأمل والاسترخاء.
وأكد "الحربي" أن النادي يعمل على استقطاب الخبرات في مجال التأمل والاسترخاء، وزيادة عدد أعضائها في الفترة الحالية إلى أكثر من (500) عضو، من خلال تحفيز وتكريم أعضاء النادي المتميزين بشكل دوري؛ لضمان الاستمرارية، والإبداع في صنع بيئة جاذبة ومحفزة للممارسين والمهتمين والخبراء وتمكينهم من تبادل المعرفة والتجارب وتحفيزهم وتشجيعهم، من خلال دعمهم وتمكين أفراد المجتمع لاكتشاف إمكانياتهم وتطوير روح التأمل والاسترخاء لديهم والحرص على العمل الجماعي؛ لضمان ترابط أعضاء النادي والسعي للحصول على اعتمادات وجوائز محلية وعالمية بمشاركات أعضاء النادي.
وأشار مدير الاتصال المؤسسي إلى أن أهداف النادي ترسيخ القيم الاجتماعية وتبادل الاحترام مع الجميع، وزرع المسؤولية المجتمعية لدى المجتمع، والحث على التعليم والابتكار، وتصميم وتقديم برامج وأنشطة ومسابقات لتعزيز ثقافة التأمل والاسترخاء وإبرام شراكات مع أفراد أو جهات ذات العلاقة.
كما يهدف النادي إلى عقد اجتماعات وجلسات دورية وإقامة ورش عمل ومحاضرات وندوات دورية، وإقامة معارض ومؤتمرات، وإعداد برامج للكاريزما بمنظور هادف ومطور، ونشرها على نطاق واسع، والسعي للحصول على اعتمادات وجوائز محلية ودولية، وزيادة الحصيلة المعرفية بالمجال، وبناء علاقات مع ممارسين وخبراء المتخصصين بالمجال، والمساعدة في تأمين أماكن لممارسة هذه الهواية.