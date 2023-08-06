"فنون التأمل" يعلن تدشين واعتماد منصة "هاوي"

وأكد "الحربي" أن النادي يعمل على استقطاب الخبرات في مجال التأمل والاسترخاء، وزيادة عدد أعضائها في الفترة الحالية إلى أكثر من (500) عضو، من خلال تحفيز وتكريم أعضاء النادي المتميزين بشكل دوري؛ لضمان الاستمرارية، والإبداع في صنع بيئة جاذبة ومحفزة للممارسين والمهتمين والخبراء وتمكينهم من تبادل المعرفة والتجارب وتحفيزهم وتشجيعهم، من خلال دعمهم وتمكين أفراد المجتمع لاكتشاف إمكانياتهم وتطوير روح التأمل والاسترخاء لديهم والحرص على العمل الجماعي؛ لضمان ترابط أعضاء النادي والسعي للحصول على اعتمادات وجوائز محلية وعالمية بمشاركات أعضاء النادي.