"ديوانية تعارفوا" تستضيف "الشادي" في محاضرة بعنوان "بيوتنا وأسرار المشاعر"

وتحدث "الشادي" عن دور التوعية وأثرها في تفهم الحياة، وعن أغلب المشاكل الأسرية نتيجة ما ينشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنات وما يحدث فيها مما أثر على بعض أفراد المجتمع بشكل عام، ثم تناول أهمية شكر الله على جميع النعم وأن كل ما يحدث للإنسان خير من الله وهو المتكفل بالرزق، وأكد على أهمية البر وطاعة الوالدين والصبر معهم لأن الصبر من أهم صفات المؤمنين.