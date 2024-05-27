"ديوانية تعارفوا" تستضيف "الشادي" في محاضرة بعنوان "بيوتنا وأسرار المشاعر"

نظمت ديوانية مركز تعارفوا للإرشاد الأسري محاضرة بعنوان "بيوتنا وأسرار المشاعر" وذلك مساء يوم السبت الموافق 25 مايو 2024م بمقر مركز تعارفوا بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور عدد من الضيوف والمستشارين بالمركز.
وتفصيلاً، حل الدكتور صالح الشادي ضيفاً على الديوانية حيث تحدث عن المشاعر ومدى أهميتها للأسرة وبدأ باسترجاع قصة آدم عليه السلام، ثم تطرق إلى التعامل مع المرأة قديماً وأنه مبني على قسوة طبيعتهم وحياتهم، والبيئة التي كانوا يعيشون فيها.
وتحدث "الشادي" عن دور التوعية وأثرها في تفهم الحياة، وعن أغلب المشاكل الأسرية نتيجة ما ينشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنات وما يحدث فيها مما أثر على بعض أفراد المجتمع بشكل عام، ثم تناول أهمية شكر الله على جميع النعم وأن كل ما يحدث للإنسان خير من الله وهو المتكفل بالرزق، وأكد على أهمية البر وطاعة الوالدين والصبر معهم لأن الصبر من أهم صفات المؤمنين.
وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري درعاً تذكارياً للدكتور صالح الشادي معرباً عن اعتزازه بمشاركته من خلال هذه المحاضرة والتي تناولت جوانب عديدة من الحياة والمجتمع والأسرة.