"آل الشيخ" يزور فيفاء ويلتقي المسؤولين والمشايخ ويناقش سير العمل في إدارة المساجد

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، محافظة فيفاء، يرافقه مدير فرع الوزارة بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، وذلك ضمن جولته التفقدية لمنطقة جازان، التي يقوم خلالها بلقاء عدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة والدعاة والخطباء والأئمة.
وكان في استقبال الدكتور "آل الشيخ" أثناء وصوله، محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، ومدير إدارة المساجد بالمحافظة يحيى بن حسن المالكي، وعدد من المشايخ والأعيان.
وناقش الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، سير العمل في إدارة المساجد بمحافظة فيفاء، منوهاً بجهود الإدارة في خدمة بيوت الله، وداعياً لمضاعفة الجهد وبذل المزيد وفق تطلعات القيادة حفظها الله.
وزار "آل الشيخ" شيخ شمل قبائل فيفاء علي بن حسن الفيفي، الذي أكد خلال لقائه به الدور الجوهري الذي يمثله مشايخ القبائل من خلال تأصيل اللحمة الوطنية، وإصلاح ذات البين، ونزع الخلافات.
وتجول في إطلالة الخطم أحد أحدث المشاريع السياحية في محافظة فيفاء، مبدياً إعجابه بما أنعم الله به على محافظة فيفاء من طبيعة بكر ومناظر خلابة، مثمناً في الوقت ذاته ما يقوم به أبناء الوطن من الاستثمار الواعد في وطنهم، ومؤكداً على ما تقوم به القيادة من تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لا سيما من المواطنين.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد زار منطقة جازان لتدشين عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة بالمنطقة في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله والدعوة إليه، حيث التقى في بداية زيارته أمير المنطقة، فيما تم تدشين ملتقى دعوي عن خطر التنظيمات الإرهابية على العمل الخيري، ودشن مشاريع لخدمة بيوت الله بقيمة تجاوزت (212) مليون ريال، وكذلك تم افتتاح جامع الفردوس بمدينة جيزان، وتدشين عدد من المبادرات.