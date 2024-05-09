"آل الشيخ" يزور فيفاء ويلتقي المسؤولين والمشايخ ويناقش سير العمل في إدارة المساجد

وتجول في إطلالة الخطم أحد أحدث المشاريع السياحية في محافظة فيفاء، مبدياً إعجابه بما أنعم الله به على محافظة فيفاء من طبيعة بكر ومناظر خلابة، مثمناً في الوقت ذاته ما يقوم به أبناء الوطن من الاستثمار الواعد في وطنهم، ومؤكداً على ما تقوم به القيادة من تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لا سيما من المواطنين.