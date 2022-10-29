مدير الشؤون الإسلامية بنجران في ذكرى البيعة: 8 أعوام من السياسة الحكيمة جعلت من المملكة قوةً عظمى

رفع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، منوهًا إلى ما وصلت له المملكة من مكانة عظمى بين دول العالم، جعل منها قوة مؤثرة على مختلف الأصعدة.