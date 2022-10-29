مدير الشؤون الإسلامية بنجران في ذكرى البيعة: 8 أعوام من السياسة الحكيمة جعلت من المملكة قوةً عظمى

رفع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، منوهًا إلى ما وصلت له المملكة من مكانة عظمى بين دول العالم، جعل منها قوة مؤثرة على مختلف الأصعدة.
وأكد الدكتور العصيمي أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة في جميع الميادين يدلّ على حنكة وذكاء قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- حيث توالت الإنجازات لبلادنا الغالية خلال تلك الأعوام؛ لتجعل المملكة حديث العالم على قيادتها للمستقبل نتيجة رؤيتها الطموحة.
وأضاف العصيمي: أن الشعب السعودي يعيش مع هذه الذكرى فرحة ممزوجة بالفخر بقائد هذه البلاد العظيمة وما حققة من نقلات نوعية في شتى المجالات لامست طموحات الشعب السعودي، مشيرًا إلى القفزات التطويرية التي شهدتها المجالات الصحية والتعليمية والمجتمعية، ليمتد العطاء حتى لامس قضايا الأمة الإسلامية والعربية.
ودعا الدكتور العصيمي، المولى عز وجل، أن يحفظ لهذه البلاد قائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.