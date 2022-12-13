شهد عدة جلسات.. "تقني مكة" يدشن ملتقى أصحاب الأعمال ومدراء الموارد البشرية

وشهد الملتقى عدة جلسات تضمنت مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية الساعية إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث، واكتسابهم المزيد من الخبرات والمهارات التي تدعم حصول الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، واستعراض مهام هيئة مدن في المنطقة الصناعية من حيث تقديم العديد من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية، وتحفيز مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مساهمات غرفة مكة في تنمية قطاع الموارد البشرية التي تسعى إلى دعم الشباب السعودي وتمكينه وتقليص قوائم البطالة من خلال مركز التوطين التابع للغرفة.