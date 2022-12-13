شهد عدة جلسات.. "تقني مكة" يدشن ملتقى أصحاب الأعمال ومدراء الموارد البشرية

دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني، اليوم، "ملتقى أصحاب الأعمال ومدراء الموارد البشرية بالمنطقة" الذي استضافه المعهد الصناعي الثانوي بجدة بهدف تعزيز التكامل بين قطاعات الأعمال وتطوير آلية اندماج الخريجين بسوق العمل.
ونوه "القرني" إلى تكامل جهود القطاعات المشاركة في الملتقى؛ كصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن بالمنطقة الصناعية بجدة، وغرفة مكة، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير الكوادر المهنية وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات وتطورات الثورة الصناعية الرابعة؛ وهو ما يمثل إحدى الاستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على دعم وتنمية القدرات البشرية من المعرفة والمهارات المستقبلية؛ كونها المحرك الأساسي للتنمية والتطوير.
وأشار "القرني" إلى الاستعدادات التي تشهدها الإدارة لتنظيم ملتقى التوظيف التقني "الجيل التقني TechGen2023" الذي تستضيفه الكلية التقنية للبنين بجدة يومي الثاني والثالث من يناير القادم، ويعد الملتقى إحدى استراتيجيات الإدارة لتطوير قدراتها وتمكين مخرجاتها الوطنية وتأهيلها لفرص التوظيف في الشركات والمؤسسات المشاركة، وكشف أن عدد الشركات والمؤسسات حتى اليوم تجاوز 90 شركة طرحت أكثر من 10000 وظيفة، ودعا الجهات المشاركة للمساهمة في نجاح هذا الملتقى الذي يوحد الجهود لتوظيف خريجي وخريجات المنشآت التدريبية.
وشهد الملتقى عدة جلسات تضمنت مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية الساعية إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث، واكتسابهم المزيد من الخبرات والمهارات التي تدعم حصول الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، واستعراض مهام هيئة مدن في المنطقة الصناعية من حيث تقديم العديد من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية، وتحفيز مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مساهمات غرفة مكة في تنمية قطاع الموارد البشرية التي تسعى إلى دعم الشباب السعودي وتمكينه وتقليص قوائم البطالة من خلال مركز التوطين التابع للغرفة.