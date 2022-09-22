"صحة حائل" تواصل تنفيذ حملة دراسة السلوكيات المرتبطة باستيطان الحمى المالطية

وأوضحت صحة حائل أن الحملة تهدف إلى توعية الرعاة وملّاك المواشي عن مرض الحمى المالطية والتعريف بالمرض، وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية التي تركز على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وبسترة الحليب الطازج أو غليه وعدم تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر، وتناول اللحوم المطبوخة جيداً، مع أهمية غسل اليدين بالماء والصابون جيداً بعد ملامسة الحيوانات.