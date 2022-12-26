"الملحم" يفتتح معرض برنامج "الوعي المالي والادخار" بالمجمعة

واطلع الملحم، بحضور المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة، والمساعد للشؤون التعليمية نورة بنت حمد الركبان، وفريق تربوي وإداري بتعليم المجمعة، على أركان المعرض، وقدّم شكره لفريق العمل المنظّم على ما احتواه من أجنحة توعوية قيمة، إضافة إلى حسن التنظيم.