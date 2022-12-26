"الملحم" يفتتح معرض برنامج "الوعي المالي والادخار" بالمجمعة

افتتح مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، المعرض التثقيفي التوعوي لاستدامة برنامج الوعي المالي والادخار الذي نظّمته الشؤون التعليمية ممثلة في قسم نشاط الطالبات.
وأُقيم المعرض في مجمع كرم مول بمشاركة عددٍ من المدارس واستهدف الطلاب والطالبات لزيادة الوعي ونشر ثقافة الادخار لديهم في جميع المراحل الدراسية.
واطلع الملحم، بحضور المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة، والمساعد للشؤون التعليمية نورة بنت حمد الركبان، وفريق تربوي وإداري بتعليم المجمعة، على أركان المعرض، وقدّم شكره لفريق العمل المنظّم على ما احتواه من أجنحة توعوية قيمة، إضافة إلى حسن التنظيم.