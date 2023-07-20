"أنت ظلي".. فعاليّة توعوية بخطورة حرارة الصيف ومضاعفتها لأعراض مصابي التصلب المتعدد

تصوير - سلطان الرفاعي: أطلقت جمعية وسم للتصلب المتعدد اليوم الخميس، وعلى مدار يومين الفعاليّة التوعوية تحت شعار "أنت ظلي"، برعاية المسؤولية المجتمعية لشركة بالبيد، وذلك في الردسي مول بجدة، حيث تضمنت الفعاليّة ركنًا تعريفيًا بمرض التصلب المتعدد، وركن جرب إحساسي لمشاركة أفراد المجتمع تجربة حية لبعض الأعراض التي يعانيها المصابون بهذا المرض.