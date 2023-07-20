"أنت ظلي".. فعاليّة توعوية بخطورة حرارة الصيف ومضاعفتها لأعراض مصابي التصلب المتعدد

تصوير - سلطان الرفاعي: أطلقت جمعية وسم للتصلب المتعدد اليوم الخميس، وعلى مدار يومين الفعاليّة التوعوية تحت شعار "أنت ظلي"، برعاية المسؤولية المجتمعية لشركة بالبيد، وذلك في الردسي مول بجدة، حيث تضمنت الفعاليّة ركنًا تعريفيًا بمرض التصلب المتعدد، وركن جرب إحساسي لمشاركة أفراد المجتمع تجربة حية لبعض الأعراض التي يعانيها المصابون بهذا المرض.
وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية وسم للتصلب المتعدد هبة الزهراني، أن الفعاليّة جاءت بالتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وهي مؤثرات تزيد من ظهور الأعراض لدى المصابين بالتصلب المتعدد كالتنميل والغثيان وزيادة ضربات القلب.
ونوهت هبة بضرورة توفير البيئة الجيدة واستخدام منتجات التبريد مثل السترات ولفافات العنق ومناديل الرأس، واختيار الوقت المناسب للخروج، وشرب السوائل الباردة، إضافة إلى حمل المظلة.
يُذكر أن جمعية وسم جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بخدمة مرضى التصلب المتعدد، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة من مرضى التصلب المتعدد، إضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية والإرشادية للمرضى وأهاليهم.
كما تسعى الجمعية إلى تأهيل المصابين وذويهم للتعايش مع المرض وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادرين.