أمين عسير يدشن ملتقى ومعرض التكامل التقني والبلدي

دشن أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي ملتقى التكامل التقني والبلدي الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالتعاون مع أمانة منطقة عسير، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي.
وصرح "الحفظي "بأن الملتقى يهدف إلى بحث أوجه التعاون المختلفة بين أمانة منطقة عسير والإدارة وأن هذا التعاون يأتي ضمن العمل التكاملي الذي وجهنا به سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز كما قدم الشكر والتقدير لأمين المنطقة ومسؤولي الأمانة على حرصهم ومبادرتهم لإنجاح هذا الملتقى.
وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث في الأمانة إبراهيم الحليو أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير تتضمن الاستفادة من الخبرات بين الطرفين والاستفادة من القاعات التدريبية لتنظيم العديد من البرامج المتخصصة و تطوير آلية قبول التدريب التعاوني لخريجي الكليات والمعاهد في الأمانة.