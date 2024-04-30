أمين عسير يدشن ملتقى ومعرض التكامل التقني والبلدي

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث في الأمانة إبراهيم الحليو أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير تتضمن الاستفادة من الخبرات بين الطرفين والاستفادة من القاعات التدريبية لتنظيم العديد من البرامج المتخصصة و تطوير آلية قبول التدريب التعاوني لخريجي الكليات والمعاهد في الأمانة.