100 متدرب من 7 جمعيات وطنية يحضرون دورة "الإسعاف النفسي الأولي"

حضر 100 من منسوبي ومتطوعي 7 جمعيات وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر دورة بعنوان "الإسعاف النفسي الأولي"، نظَّمها مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" خلال 12 و13 ديسمبر 2022 لمدة ست ساعات، بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر البحريني، وقدَّمتها المدربة ميسر صبري رئيسة التوعية الصحية عضو اللجنة الفنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي اليوم الأول للدورة طرحت ميسر سؤالاً على المتدربين، هو: ما هي توقعاتكم من تدريب اليوم؟ وتوالت إجاباتهم. وبعد ذلك تحدثت عن مفهوم عملية الإسعاف النفسي الأولي، ومَن يُقدِّم مثل تلك الإسعافات، ولمن تُقدَّم أيضًا. ثم انتقلت إلى موضوع آخر، هو القيم الرئيسية في الإسعافات النفسية الأولية، وهي: (السرية، الكرامة والحقوق). كما تحدثت عن مهارات الإسعافات النفسية الأولية، وأخيرًا تطرقت إلى موضوع الضغط النفسي، واستعرضت أسباب الضغوط النفسية، سواء الداخلية او الخارجية، التي يواجهها الفرد في حياته اليومية.
بعد ذلك اختُتم اليوم الأول من الدورة باستعراض أعراض الضغوط النفسية.
وفي اليوم التالي للدورة قدَّمت المُدرِّبة مراجعة لمناقشات اليوم السابق، ثم تحدثت عن مهارة تطبيق "انظر"، وتطبيق "اصمت"، وذكرت أنه لا بد من إظهار الاهتمام والاستماع بتفاعل (الإنصات التفاعلي) إلى المتضرر نفسيًّا، وأشارت إلى ضرورة قبول مشاعر الآخرين، وأنه لا بد من تهدئة الشخص الذي يعاني الضيق، وكذلك لا بد من استفسار المساعد عن الاحتياجات المطلوبة والمخاوف التي يواجهها.
كما تطرقت أيضًا إلى موضوع الاتصال اللفظي؛ وبيَّنت أنه يتمثل في العبارات الداعمة المفيدة للذين يعانون ألمًا أو جرحًا. مشيرة إلى أن أنواع الاستماع هي (استمع بأذنيك –استمع بعينيك-استمع بقلبك). مؤكدة ضرورة تقديم المعلومات الدقيقة والمفيدة ذات الصلة بالشخص واحتياجاته، وضرورة معالجة المشكلات العملية، وتمكين الوصول إلى الخدمات والمساعدات الأخرى.
وختمت مواضيع اليوم الثاني من الدورة بذكر أمثلة على الرعاية الذاتية.