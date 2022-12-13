100 متدرب من 7 جمعيات وطنية يحضرون دورة "الإسعاف النفسي الأولي"

وفي اليوم الأول للدورة طرحت ميسر سؤالاً على المتدربين، هو: ما هي توقعاتكم من تدريب اليوم؟ وتوالت إجاباتهم. وبعد ذلك تحدثت عن مفهوم عملية الإسعاف النفسي الأولي، ومَن يُقدِّم مثل تلك الإسعافات، ولمن تُقدَّم أيضًا. ثم انتقلت إلى موضوع آخر، هو القيم الرئيسية في الإسعافات النفسية الأولية، وهي: (السرية، الكرامة والحقوق). كما تحدثت عن مهارات الإسعافات النفسية الأولية، وأخيرًا تطرقت إلى موضوع الضغط النفسي، واستعرضت أسباب الضغوط النفسية، سواء الداخلية او الخارجية، التي يواجهها الفرد في حياته اليومية.