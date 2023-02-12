"العُلا".. متحف مفتوح لسياحة ناجحة رسمت لتكون أحد روافد مستقبل الاقتصاد

وتابع: "لعقود مضت وعلى الرغم من هذه الروعة والجمال الذي تحدثنا عنه ظلت العُلا دون أي اهتمام أو ذكر على الصعيد المحلي والعالمي، إلى أن أتت رؤية سمو سيدي القائد الملهم محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، وانتشلها من النسيان الذي كانت فيه إلى أن تصبح إحدى عواصم السياحة الراقية عالميًّا، وذلك من خلال سلسلة من المشاريع التنموية والتطويرية التي كان من أحدها قاعة مرايا العُلا".