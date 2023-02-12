"العُلا".. متحف مفتوح لسياحة ناجحة رسمت لتكون أحد روافد مستقبل الاقتصاد

قال طالب الإعلام بجامعة الملك سعود صالح بن فهد الغامدي: إن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ تعتبر قطاع السياحة أحد ركائزها الأساسية من خلال تطويرها، وجعلها أحد الروافد الأساسية لاقتصاد مستدام ومزدهر.
وأضاف أن "العُلا هي إحدى مدن المملكة؛ حيث تقع في شمال غرب وتتبع إداريًّا لإمارة منطقة المدينة المنورة، وحسب بعض التقديرات فإن البشر استوطنوها منذ أكثر من 4000 عام، وتضم معالم سياحية أثرية وحديثة".
وأشار إلى أن من أهم المعالم السياحية الأثرية: مدائن صالح التي تصنف على أنها متحف مفتوح؛ لما تحتويه من نقوش أثرية ومعالم بناء قمة في الروعة والجمال، أما فيما يخص المعالم السياحية الحديثة فإن من أبرزها: قاعة مرايا العُلا، وهي تصميم حديث يتكون من مكعب كبير مغطى بالمرايا التي تعكس طبيعة المكان في جمال وتناغم يفوق الوصف والخيال، مضيفًا: "لا ننسى ذكر أن هذه المدينة الغالية علينا جميعًا مسجلة من ضمن المعالم والآثار العالمية في اليونسكو".
وتابع: "لعقود مضت وعلى الرغم من هذه الروعة والجمال الذي تحدثنا عنه ظلت العُلا دون أي اهتمام أو ذكر على الصعيد المحلي والعالمي، إلى أن أتت رؤية سمو سيدي القائد الملهم محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، وانتشلها من النسيان الذي كانت فيه إلى أن تصبح إحدى عواصم السياحة الراقية عالميًّا، وذلك من خلال سلسلة من المشاريع التنموية والتطويرية التي كان من أحدها قاعة مرايا العُلا".
وأكد أن ما حدث في العُلا من اهتمام وتطوير بناء على الرؤية الثاقبة لعراب رؤية السعودية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، يعطي انطباعًّا قويًّا حول أهمية استغلال الموارد والثروات غير النفطية، والتي تزخر بها بلادنا الحبيبة في كل مكان ومنطقة فيها.
وتابع قائلًا: إن "الأثر الإيجابي لما حظيت به مدينة العُلا من تطوير ووضع في خارطة السياحة العالمية له آثار اقتصادية بلا شك، ولكنها ليست الآثار الإيجابية الوحيدة، بل إن الآثار الإيجابية تتجاوز ذلك إلى تعزيز ثقافتنا المحلية من خلال عرضها على الزوار والجنسيات والثقافات المختلفة التي أتت وستأتي إلى هذه المدينة الرائعة؛ مما يعطينا كشعب سعودي الإمكانية بأن نعرض للعالم صورتنا الجميلة كما هي".
وأشاد "الغامدي" بكل مواطن باستطاعته الإسهام في تطوير السياحة من خلال السياحة الداخلية، إما كونه أحد الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع أو كونه أحد المستفيدين منه كسائح، داعيًا للمبادرة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بزيارة كل معالمها السياحية الرائعة والجميلة، وأن نظهر جوانبنا الرائعة في ثقافتنا العربية الأصيلة من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وإبداء قيم الترحيب بكل الثقافات التي سوف تكون دائمة الزيارة لبلادنا الحبيبة.