"بيئة الكامل" توزّع 400 شتلة بمدرسة ابتدائية دعمًا لحملة التشجير الوطنية

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، ممثلًا بقسم القطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة بيئية نوعية تم خلالها توزيع 400 شتلة متنوعة على مدرسة ابتدائية الكامل للبنات، ضمن جهود المكتب في دعم حملة التشجير الوطنية وتوسيع الرقعة الخضراء في المحافظة.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لحملة التشجير التي أطلقها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والمتزامنة مع الحملة الوطنية لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".
وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطالبات والمجتمع المدرسي، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التطوعية البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة الكامل الدكتور محمود الغامدي، أن المكتب يواصل تنفيذ المبادرات التوعوية والتطوعية بالتعاون مع الجهات التعليمية والمجتمعية، دعمًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في نشر ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة، وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 البيئية.