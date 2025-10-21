"بيئة الكامل" توزّع 400 شتلة بمدرسة ابتدائية دعمًا لحملة التشجير الوطنية

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، ممثلًا بقسم القطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة بيئية نوعية تم خلالها توزيع 400 شتلة متنوعة على مدرسة ابتدائية الكامل للبنات، ضمن جهود المكتب في دعم حملة التشجير الوطنية وتوسيع الرقعة الخضراء في المحافظة.