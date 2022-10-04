عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة يحصد جائزة كاوست لصناع التغيير لمسار القيادة والتأثير

وعرّف الدكتور أحمد شويل إنترنت الأشياء بأنه الجيل الجديد من الشبكات الذي يتيح للأجهزة البسيطة التواصل بشكل لاسلكي فيما بينها عن طريق بروتوكول الإنترنت وهذه الأجهزة عادة ما تكون صغيرة الحجم مثل: الساعة الذكية، الثلاجة الذكية، الستائر الذكية، وهذه الأجهزة الصغيرة عادة ما يتم تصنيعها بإمكانيات محدودة لا تسمح لها ببناء دفاعات قوية؛ مما يجعلها عُرضة للهجمات السيبرانية؛ مشيرًا إلى أن فكرة البحث الذي يعمل عليه مع فريقه البحثي؛ تتمثل في استخدام السحابة الآمنة لرفع مستوى الموثوقية وتقليص احتمالية الهجمات السيبرانية عبر عمل نسخ من الأجهزة داخل السحابة؛ بحيث يكون التواصل بين الأجهزة والأشخاص والمنظمات والشركات مقتصرًا على التواصل عن طريق السحابة الآمنة؛ وبذلك تقل فرص الاختراق، إضافة إلى أن استخدام تقنيات التعمية والتشفير يرفع مستوى الأمان ويضمن للمستخدم الحفاظ على خصوصية البيانات المرسلة ومشاركتها بقدر الاحتياج الفعلي فقط.