"الغامدي" يتوج الفائزين في بطولتي منتخبات مكاتب التعليم ودوري المدارس بالطائف

في إطار فعاليّات وبرامج الاحتفال باليوم الوطني الـ94، في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، شهد مدير عام ‫التعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي حفل ختام وتتويج بطولتي منتخبات مكاتب التعليم للمرحلة الثانوية “بنين”، وبطولة أبطال دوري المدارس للمرحلة الابتدائية “بنات” وذلك في نادي عكاظ الرياضي.