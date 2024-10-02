"الغامدي" يتوج الفائزين في بطولتي منتخبات مكاتب التعليم ودوري المدارس بالطائف

في إطار فعاليّات وبرامج الاحتفال باليوم الوطني الـ94، في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، شهد مدير عام التعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي حفل ختام وتتويج بطولتي منتخبات مكاتب التعليم للمرحلة الثانوية “بنين”، وبطولة أبطال دوري المدارس للمرحلة الابتدائية “بنات” وذلك في نادي عكاظ الرياضي.
وقام "الغامدي" بتكريم المراكز الفائزة بالمراكز الأولى وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية، محمد بن عامر النفيعي.
وتوج "الغامدي" مكتب تعليم الجنوب بالمركز الأول ومكتب تعليم شرق المركز الثاني في بطولة مكاتب التعليم للمرحلة الثانوية "بنين" وفي بطولة أبطال دوري المدارس للمرحلة الابتدائية للبنات حققت ابتدائية تربية الأبناء الأهلية المركز الأول، والابتدائية الـ 25 المركز الثاني.