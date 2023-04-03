"كفى" تطلق "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" لتوعية المعتمرين بمخاطر السموم

وبيّن مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم أحمد الحمدان أن البرنامج توعوي وعلاجي، فالتوعوي يشمل فريقًا متعاونًا مكونًا من 30 متطوعًا ومتطوعة يقومون بتوعية ممارسي التدخين حول الحرم بأضراره وتذكيرهم بتعظيم هذه البقعة الطاهرة وفرصة الإقلاع عن التدخين مع هذه الأجواء الإيمانية والروحانية وأهمية تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي بمنع التدخين حول المساجد وأعظمها بيت الله الحرام.