"كفى" تطلق "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" لتوعية المعتمرين بمخاطر السموم

نجح فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة في إطفاء أكثر من 5500 سيجارة وعلاج 142 شابًا وشابة، وذلك خلال الثلث الأول من مشروعها التوعوي الرمضاني "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" والذي يُقام للموسم السادس على التوالي بالساحات الخارجية للحرم المكي الشريف ويستمر حتى آخر الشهر المبارك، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ورعاية استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية.
وبيّن مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم أحمد الحمدان أن البرنامج توعوي وعلاجي، فالتوعوي يشمل فريقًا متعاونًا مكونًا من 30 متطوعًا ومتطوعة يقومون بتوعية ممارسي التدخين حول الحرم بأضراره وتذكيرهم بتعظيم هذه البقعة الطاهرة وفرصة الإقلاع عن التدخين مع هذه الأجواء الإيمانية والروحانية وأهمية تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي بمنع التدخين حول المساجد وأعظمها بيت الله الحرام.
ويشمل القسم العلاجي من المشروع العيادات الثابتة والمتنقلة التي تقدم الخدمات العلاجية والاستشارية الطبية للراغبين في الإقلاع تحت إشراف كوادر طبية متخصصة وأدوية مجانية بدعم وزارة الصحة، وقد هيأت الجمعية عياداتها الثابتة بمقراتها والمتنقلة بالمنطقة المركزية في جميع أيّام الأسبوع وعن بعد على الرقم 0535844446
وذكر "الحمدان" أن فريق كفى قام منذ مطلع الشهر بتوعية 21250 شخصًا وتقديم 253 استشارة طبية، فيما جرى توزيع 8700 سواك كبديل للسجائر وتقديم أكثر من 99 ألف بطاقة توعوية للتحصين من مخاطر السموم.
يُذكر أن مشروع معًا ليكون الحرم بيئة نقية والذي يُقام سنويًا في شهري رمضان والحج يهدف هذا العام لمعالجة ما لا يقل عن 300 شخص وتوجيه وتوعية 100 ألف زائر ومعتمر.