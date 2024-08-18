جامعة الملك خالد تكمل استعداداتها لاستقبال 60 ألف طالب وطالبة

وفي ذات السياق، اتخذت خطوات حثيثة لتوفير بيئة تعليمية محفزة تلبي تطلعات الطلبة، من خلال تعزيز خدمات الدعم الأكاديمي والنفسي لضمان أن يكون كل طالب وطالبة في أفضل وضع ممكن للنجاح والتفوق في دراستهم.