جامعة الملك خالد تكمل استعداداتها لاستقبال 60 ألف طالب وطالبة

أعلنت جامعة الملك خالد اكتمال استعداداتها لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة مع انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1446هـ، في مختلف الكليات التابعة لها.
ووجّه رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، الكليات ومختلف الوحدات بالجامعة بإكمال استعداداتها لانطلاق العام الجامعي الجديد.
وتشمل الاستعدادات الأكاديمية التي تمت خلال المدة الماضية تجهيز القاعات الدراسية والمختبرات وتحديث الأنظمة الإلكترونية لضمان تجربة تعليمية متكاملة.
كما تم التنسيق مع مختلف الكليات لضمان توافق الجداول الدراسية مع احتياجات الطلاب، وتقديم الإرشادات الأكاديمية والمهنية المناسبة لتهيئتهم لبدء الفصل الدراسي الجديد بكل جد واجتهاد.
وفي ذات السياق، اتخذت خطوات حثيثة لتوفير بيئة تعليمية محفزة تلبي تطلعات الطلبة، من خلال تعزيز خدمات الدعم الأكاديمي والنفسي لضمان أن يكون كل طالب وطالبة في أفضل وضع ممكن للنجاح والتفوق في دراستهم.
إلى جانب الاهتمام بتوفير بيئة آمنة ومريحة تعزز من تركيز الطلاب وتدعمهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية؛ في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بجودة التعليم وتوفير كل الظروف الملائمة للطلاب؛ ليتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم الجامعية.