"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع رؤساء المراكز ويشدّد على الاهتمام باحتياجات المواطنين

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1444هـ، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وناقش المجتمعون حماية الأراضي الحكومية من التعديات وأهمية التواصل وتبادل الخبرات والرؤى بين المراكز والمحافظة من أجل تحسين وتجويد إجراءات العمل.
وشدّد محافظ الزلفي على أهمية الاستماع لاحتياجات المواطنين وتبني مقترحاتهم التنموية للاستفادة منها وفقاً للإجراءات التنظيمية لذلك.
وعقب الاجتماع أقيمت ورشة عمل بعنوان "المراكز والعمل الإلكتروني" شارك فيها جميع رؤساء المراكز وتبادلوا النقاش حول محاورها.