"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع رؤساء المراكز ويشدّد على الاهتمام باحتياجات المواطنين

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1444هـ، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.