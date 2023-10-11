"معادن" تستقبل مدير اللجنة الوطنية "تراحم" في رأس الخير

استقبل المهندس سعود بن عايض العتيبي النائب الأعلى للرئيس لشؤون الإنتاج في شركة معادن بمقر الشركة في رأس الخير علي بن محمد الضبعان المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بالمنطقة الشرقية.
وفي بداية اللقاء، رحّب المهندس سعود العتيبي بلجنة تراحم بالمنطقة الشرقية ممثلةً بالمدير التنفيذي وزملائه.
ثم قدّم "الضبعان" عرضاً عن إنجازات تراحم الشرقية خلال العام 2023 وما تقدمه اللجنة لمستفيديها من خدمات جليلة ورائدة في ظل الدعم الكبير من الرئيس الفخري أمير المنطقة الشرقية ومجلس إدارة اللجنة ودعم الشركات الكبرى ورجال الأعمال.
وشكر المهندس "العتيبي" لجنة تراحم الشرقية بمجلس إدارتها وفريقها التنفيذي على الدور الكبير والبارز الذي تقدمه للمستفيدين في المنطقة.
حضر اللقاء من جانب معادن؛ المهندس محمد مروحي النائب الأعلى للرئيس للشؤون الفنية، والمهندس ناصر المطيري نائب الرئيس للبيئة والصحة والأمن والسلامة.
ومن جانب تراحم مدير الشراكات وتنمية الموارد المالية عمر العمير.