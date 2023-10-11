"معادن" تستقبل مدير اللجنة الوطنية "تراحم" في رأس الخير

ثم قدّم "الضبعان" عرضاً عن إنجازات تراحم الشرقية خلال العام 2023 وما تقدمه اللجنة لمستفيديها من خدمات جليلة ورائدة في ظل الدعم الكبير من الرئيس الفخري أمير المنطقة الشرقية ومجلس إدارة اللجنة ودعم الشركات الكبرى ورجال الأعمال.